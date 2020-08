Casa: cresce domanda acquisto da Napoli in Alto Sangro

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO, 12 AGO - "Da oltre un anno registriamo una grande vivacità nel settore immobiliare dell'Alto Sangro, e nelle ultime settimane la domanda di acquisto di una casa è continuata a crescere". Così l'agente immobiliare di Castel di Sangro Luigi Orsini che spiega come la possibilità di una presenza del Napoli in ritiro nel comprensorio sangrino per più anni di fila potrebbe far salite un trend già in crescita: "Già da un po' di tempo vediamo che le cose stanno cambiando. Ci sono tanti immobili e poi se come si dice il progetto con il Napoli sarà su un 6+6, allora è chiaro che il discorso potrebbe davvero cambiare, senza dimenticare che per esempio Roccaraso è soprannominata la montagna dei napoletani. Ogni week end in estate e nella stagione invernale registriamo tanti arrivi dalla Campania e da moltissimi anni".

Un trend destinato a questo punto a crescere con indubbi vantaggi per il territorio e le aree interne dell'Abruzzo. (ANSA).