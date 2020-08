Il D'Annunzio di Tonino Di Loreto al Porto Antico Letterario

(ANSA) - PESCARA, 11 AGO - "Il mio nome è Gabriele (D'Annunzio), Biografia semiseria di un uomo fuori del comune!" (Ed.Solfanelli) è il titolo del libro di Tonino Di Loreto che consentirà di conoscere alcune espressioni della complessa personalità del Vate. Un libro dalla lettura veloce, con balzi temporali nell'incontro con i personaggi che hanno incrociato la sua esistenza. L'incontro con l'autore, che sarà accompagnato da Pasquale Tritapepe, è mercoledì 12 agosto, alle 21, al Porto Antico Letterario, nella Banchina Sud del Porto Canale di Pescara. L'ingresso si raggiunge dal sottopasso di Piazza Unione. In caso di pioggia il luogo d'incontro sarà il Padiglione Marittimo Porto Antico, in via Andrea Doria (Molo Sud), ex biglietteria del traghetto. (ANSA).