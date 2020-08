A San Vito Chietino vigili in bici sulla Via Verde

(ANSA) - SAN VITO CHIETINO, 11 AGO - Arrivano i vigili urbani in bicicletta sulla costruenda pista ciclopedonale Via Verde Costa dei Trabocchi, dove spesso, specie nel fine settimana, numerose auto parcheggiano in barba ai divieti. Il Comune di San Vito Chietino (Chieti), guidato dal sindaco Emiliano Bozzelli, ha istituito servizi di controllo in bici: quattro agenti stagionali della Polizia Locale, assunti con finanziamento regionale, indossano una divisa composta da pantaloncini, maglietta polo e scarpe da tennis. "Il servizio in bici - spiega il comandante della Polizia locale Luigi D'Addario - ci permette di raggiungere anche posti come spiaggette e calette, per vigilare e garantire i controlli anche sul rispetto delle norme Covid. La particolare conformazione della costa sanvitese, con colline che digradano fino al mare, non ci consente attività operativa con l'auto di servizio, con accesso dalla statale 16.

Grazie ai fondi regionali, l'Amministrazione comunale ha inteso avvalersi degli agenti per l'attività di sicurezza rispetto all'utilizzo di assistenti civici". (ANSA).