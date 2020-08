Lanciano, per la prima volta annullato il 'Mastrogiurato'

(ANSA) - LANCIANO, 10 AGO - Per la prima volta annullata a Lanciano la rievocazione storica del 'Mastrogiurato', manifestazione che quest'anno avrebbe compiuto 39 anni. La solenne cerimonia dell'investitura e l'intera settimana medievale, compreso il mercato internazionale, sono state annullate per ragioni di sicurezza. "Non avrei mai voluto trovarmi di fronte a una scelta del genere - ha detto il presidente Danilo Marfisi - ma quando si tratta di salute pubblica non ci sono argomenti che tengano. Abbiamo cercato fino alla fine una soluzione che salvasse la manifestazione, tenendola a un livello di dignità assoluta". Dopo incontri con forze dell'ordine e Comune è emersa la necessità di non utilizzare piazza Plebiscito, ma di confinare tutto, anche la cerimonia d'investitura del Mastrogiurato, alle Torri Montanare, con pubblico ridotto a 150 persone. Poi si è deciso l'annullamento. Anticamente il Mastrogiurato, reale personaggio storico, veniva scelto tra i personaggi moralmente probi di Lanciano; nei giorni delle fiere assumeva il pieno controllo della città, con potere assoluto in campo penale e civile per garantire la regolarità dei mercati, anche attraverso severi controlli su pesi e misure. Marfisi, membro dei direttivi italiano ed europeo delle Federazioni giochi e manifestazioni storiche, lancia un appello alla Regione affinché eroghi presto i contributi per le tre manifestazioni storiche d'Abruzzo: ci sono anche la Perdonanza Celestiniana all'Aquila e la Giostra Cavalleresca di Sulmona. Stesso invito al Comune di Lanciano.

