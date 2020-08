Furto notturno con l'ascia in gioielleria centro commerciale

(ANSA) - CHIETI, 10 AGO - Furto nella notte ai danni del negozio 'Sarni Oro' nel centro commerciale Megalò di Chieti. In azione almeno quattro persone, incappucciate, che, entrate forzando uno degli ingressi del centro commerciale molto vicino al negozio, hanno forzato la saracinesca della gioielleria. Poi hanno spaccato, probabilmente a colpi di ascia, i vetri di alcuni espositori a ridosso della saracinesca e si sono impossessati di oggetti d'oro e d'argento. All'interno del negozio i ladri sono rimasti circa 50 secondi; nel frattempo si è attivato l'impianto d'allarme nebbiogeno, oltre a quello sonoro. Sul posto sono arrivati personale della vigilanza interna e in pochissimi minuti una pattuglia della Squadra Volante della Polizia. Pare che i ladri abbiano perso parte della refurtiva lungo il corridoio del centro commerciale, per poi allontanarsi su un'auto scura in direzione di Rosciano (Pescara). Il bottino ammonterebbe a circa 10.000 euro. Indaga la Squadra Mobile della Questura di Chieti. Lo stesso negozio era stato preso di mira due anni fa. (ANSA).