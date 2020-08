Ateneo'd'Annunzio', Ingegneria Biomedica e altri nuovi corsi

(ANSA) - CHIETI, 10 AGO - Autorizzati i nuovi Corsi di Laurea dell'università ''d'Annunzio" di Chieti Pescara, dall'anno accademico 2020-21 al via "Ingegneria Biomedica", "Tecnologie Eco-Sostenibili e Tossicologia Ambientale" ed "Economics and Behavioral Sciences". I nuovi corsi si aggiungono ai 58 già presenti nell'offerta dell'ateneo. Dall'anno accademico 2021/22 sarà attivato il corso "Scienze dell'Habitat Sostenibile" (L-21). "Per dare questo annuncio abbiamo voluto attendere l'ufficialità dell'accreditamento dei nuovi corsi da parte del Ministero - spiega il rettore Sergio Caputi - Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri studenti nuove possibilità di studio che significheranno poter scegliere un futuro migliore. I nuovi corsi sono indirizzati a concrete possibilità di lavoro perché intercettano le richieste e accolgono le sollecitazioni che provengono dal settore produttivo. Sono le soluzioni che meglio configurano un moderno percorso di alta formazione finalizzato all'occupazione nei diversi settori specialistici dell'industria e delle professioni''. (ANSA).