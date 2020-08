Rumori svegliano abitanti, fallisce assalto bancomat

(ANSA) - CHIETI, 08 AGO - Svegliati nel cuore della notte dai rumori e resisi conto di ciò che probabilmente stava per accadere, alcuni cittadini di Rapino hanno di fatto costretto alla fuga i malviventi che si apprestavano a far esplodere il bancomat della filiale di Ubi Banca. Il fatto è avvenuto intorno alle 3.30 mentre i malviventi stavano armeggiando intorno al bancomat per piazzare la cosiddetta ''marmotta'' ovvero la carica esplosiva che viene utilizzata in questi casi. Forse accortisi di essere stati scoperti, e prima ancora di poter piazzare l'esplosivo, i malviventi hanno desistito e si sono dati alla fuga. Nel frattempo è scattato l'allarme e nella zona sono arrivate alcune pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Chieti , una delle quali ha intercettato e inseguito una Hyundai i 35. Alla guida un uomo che ha abbandonato l'auto nel territorio di Vacri, ad alcuni chilometri di distanza, e complice il buio e il fatto di essere vestito di nero, è riuscito a far perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti. (ANSA).