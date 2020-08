Recuperati escursionisti smarriti sul Morrone

(ANSA) - SALLE (PESCARA), 08 AGO - Erano partiti dalla Badia di Sulmona (L'Aquila), i due escursionisti toscani, una coppia di fidanzati di 28 e 32 anni, hanno percorso il Sentiero dello Spirito sul Morrone ed erano diretti a Rocca Caramanico (Pescara): purtroppo però la coppia ha perso l'orientamento e ha imboccato un sentiero sbagliato che li ha portati in quota, nel territorio di Salle a 1.900 metri di altezza. A quel punto i due si sono spaventati, anche perché era ormai buio, così hanno allertato il Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo e grazie alla posizione inviata dal cellulare, gli uomini del Cnsas sono riusciti a recuperarli intorno alle 23, dopo aver percorso un tratto in fuoristrada e un lungo tratto a piedi, a causa dell'impossibilità di proseguire in jeep. Quando l'equipe li ha trovati, i due escursionisti toscani erano infreddoliti, anche perché indossavo abiti leggeri, ed erano molto spaventati.

Subito la coppia è stata soccorsa e accertato che stava bene, accompagnata all'alloggio a Rocca Caramanico (Pescara). (ANSA).