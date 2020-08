Fase 3: Regione Abruzzo, via libera agli sport da contatto

(ANSA) - PESCARA, 08 AGO - Arriva una bella notizia per gli sportivi abruzzesi: ripartono gli sport da contatto e, novità assoluta, anche con misure che prevedono la presenza del pubblico, in modo da consentire lo svolgimento anche di esibizioni, gare, manifestazioni e allenamenti. L'annuncio è arrivato dall'assessore regionale allo Sport, Guido Liris.

"Lunedì - ha spiegato Liris -, dopo un esame attento effettuato dal Cts regionale, per il quale ringrazio sia l'assessore alla Sanità Nicoletta Verì che il direttore del Dipartimento, Claudio D'Amario, su un provvedimento messo a punto già da qualche tempo, sarà firmata un'ordinanza che, finalmente, consentirà di far ripartire definitivamente un comparto che la Regione ha tenuto in estrema considerazione fin dal primissimo post-emergenza coronavirus. L'atto sarà firmato in maniera congiunta dal sottoscritto e dall'assessore Verì. (ANSA).