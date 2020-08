Parchi: apre a Scapoli infopoint Pnalm

(ANSA) - SCAPOLI (ISERNIA), 06 AGO - Con grande soddisfazione, l'amministrazione comunale e il consigliere delegato Franco Di Fiore comunicano la riapertura, dopo diversi anni, del presidio turistico del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise a Scapoli: all'interno del Museo Internazionale della Zampogna "Vecchione", già da qualche giorno è attivo l'InfoPoint del Pnalm, che con proprio personale dipendente, diventa il riferimento per le informazioni turistiche, l'accoglienza dei turisti e per la promozione delle attività del Parco e del Comune di Scapoli. L'InfoPoint è aperto al pubblico tutti i giorni, ad esclusione del martedì, con i seguenti orari: 10-13 e 16,30-19,30; (per info: tel. 0865.954270). "Un ringraziamento doveroso al Presidente Prof. Cannata e al Direttore Dott. Sammarone del Pnalm - commenta il Sindaco Renato Sparacino - che, con questa iniziativa, hanno voluto rendere ancora più prestigioso il Museo Internazionale della Zampogna". (ANSA).