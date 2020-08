Covid-19: altro caso positivo a Sulmona, è imprenditore

(ANSA) - SULMONA, 06 AGO - Altro caso positivo a Sulmona: un imprenditore è risultato contagiato dal Covid 19. Il caso sembra essere ricollegabile alla dipendente comunale. Già nei giorni scorsi l'imprenditore aveva avuto i classici sintomi del contagio ed era rimasto chiuso in casa per precauzione in modo da tutelare anche le persone che lavorano con lui. Ma oggi è arrivato anche per lui il responso che lo obbliga a restare a casa in quarantena vigilata. Anche l'uomo così come la dipendente del Comune è costantemente sotto il controllo dei medici della Asl che ne stanno monitorando le condizioni di salute durante l'intero arco della giornata, consultandolo telefonicamente ogni ora. (ANSA).