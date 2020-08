Tutela api e biodiversità,in Abruzzo il Bee Natural Festival

(ANSA) - MONTEBELLO DI BERTONA (PESCARA), 05 AGO - "Seguendo le api selvatiche" è il tema al centro della seconda edizione del "Bee Natural Festival", il cui obiettivo è quello di porre l'attenzione sull'intera famiglia degli apoidei e sul loro ruolo insostituibile di impollinatori. L'Abruzzo per due giorni diventa la capitale della tutela delle api e dell'apicoltura.

L'appuntamento, l'8 e il 9 agosto, è al BeeOdiversity Park, parco dedicato alle api e alla biodiversità che si trova a Montebello di Bertona, alla Stinzia Bertoniana - tipico ricovero usato nella zona da contadini, pastori e carbonai ed oggi utilizzato come sede di eventi per la tutela e la promozione del territorio - nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Dai convegni, agli incontri con gli esperti, dai laboratori pratici alle escursioni, in Abruzzo, per l'occasione, arriveranno i guru del settore. Protagoniste indiscusse della due giornate saranno le api. Il Festival è organizzato dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dall'Associazione Culturale Montanari Bertoniani con il patrocinio del Comune di Montebello di Bertona. L'iniziativa è inserita nell'ambito della Direttiva del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare agli Enti Parco Nazionali e alle Aree Marine Protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità - Scheda Progetto n. 1.

Ospiti della seconda edizione del "Bee Natural Festival" saranno, tra gli altri, Antonio Felicioli, ricercatore dell'Università di Pisa, Marco Valentini, apicoltore dell'azienda Bioapi, Paolo Fontana e Valeria Malagnini, ricercatori della fondazione Edmund Mach, Riccardo Jannoni, segretario generale di Apimondia, Matteo Giusti, del Gruppo Apidologia dell'Università di Pisa. (ANSA).