Musica: concerti nelle abbazie dal 13 agosto

(ANSA) - TERAMO, 05 AGO - Le abbazie e i luoghi più suggestivi del teramano tornano a ospitare la musica e a regalare emozioni attraverso artisti straordinari e apprezzati anche a livello internazionale. Dal 13 agosto al 4 settembre saranno riproposti al pubblico i Concerti delle Abbazie, quattro appuntamenti per la sesta edizione della rassegna. Si inizia il 13 agosto nell'Abbazia di San Giovanni ad Insulam, a Isola del Gran Sasso, con una anteprima nazionale del Daniele Falasca Trio per proseguire il 27 agosto, nell'Abbazia di San Salvatore a Canzano con il Paolo Di Sabatino Trio e il 30 agosto, nella Terrazza Belvedere di Cellino Attanasio con il Fabrizio Bosso Quartet - State of Art. L'ultimo concerto si terrà il 4 settembre nell'Abbazia di Santa Maria di Ronzano a Castel Castagna con il Trio Itaca. Tutti gli appuntamenti saranno gestiti nel rispetto delle norme anti Covid-19. L'iniziativa è organizzata l'Associazione Culturale Luzmek e con la direzione artistica del Maestro Carlo Michini, dall'Agenzia per lo sviluppo locale Itaca e da Valle delle Abbazie. (ANSA).