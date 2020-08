Incendi L'Aquila: ora sotto controllo,in 200 per la bonifica

(ANSA) - L'AQUILA, 05 AGO - Questa mattina la situazione degli incendi dell'Aquila è sotto controllo: le forti piogge di ieri hanno aiutato a domare le fiamme e per questo non è stato richiesto l'intervento dei Canadair. A renderlo noto è il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Al momento sono in azione 100 Vigili del fuoco e 50 alpini del 9/o reggimento dell'Aquila per le operazioni di spegnimento e bonifica a terra, oltre a 58 unità di protezione civile. Operativi anche funzionari e tecnici del Comune per fornire tutto il supporto necessario mentre un elicottero effettua lanci puntuali d'acqua sugli ultimi fumaioli. (ANSA).