Estate Musicale Frentana apre con omaggio a Bosso

(ANSA) - LANCIANO, 03 AGO - Il 27 giugno scorso Ezio Bosso avrebbe dovuto inaugurare la 49/a edizione Estate Musicale Frentana di Lanciano, e invece ci sarà un omaggio per il debutto della manifestazione con un concerto straordinario in cui la Roma Opera Ensamble eseguirà un brano inedito del compositore e pianista scomparso lo scorso 15 maggio. L'evento di apertura ci sarà il 10 agosto, ore 21, al Parco delle Arti Musicali. Oggi la presentazione ufficiale del cartellone 2020, dimezzato rispetto al previsto per le stringenti norme sul Covid-19. Gli appuntamenti saranno 15, il minimo previsto dal Miur, hanno annunciato il Sovrintendente Omar Crocetti, il direttore artistico Andrea Tenaglia, presenti il sindaco Mario Pupillo e l'assessore alla Cultura Marusca Miscia. L'Efm ha sospeso le tradizionali attività didattiche, puntando sulle Orchestre da Camera che vedranno il connubio tra grandi professionisti della musica e giovani emergenti. La stagione si concluderà il 2 gennaio prossimo, coincidente col 50/o anniversario, col tradizionale concerto di Capodanno. (ANSA).