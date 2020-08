Pallanuoto: Di Fulvio alle Naiadi per i giovani

(ANSA) - PESCARA, 01 AGO - Grande entusiasmo nel weekend per il Waterpolo Camp. Dopo Massimiliano Rosolino, alle Naiadi di Pescara è arrivato un altro campione del mondo. Si tratta di Francesco Di Fulvio che nell'impianto pescarese allenerà i ragazzi e le ragazze nati tra 2006 e 2014 e nell'ambito dell'iniziativa denominata "Vieni ad allenarti con il Campione del Mondo". Di Fulvio, pescarese doc, è attaccante della Pro Recco e della nazionale, ed ha conquistato il titolo di campione del mondo nel 2019, dove è stato eletto miglior giocatore del torneo, oltre al titolo di miglior pallanuotista del mondo. "Una grande soddisfazione per me essere con questi ragazzi - ha spiegato Di Fulvio- ma anche un orgoglio essere con così tanti ragazzi che amano questo sport. Ringrazio Le Naiadi e il dg Nazzareno Di Matteo per avermi dato questa opportunità che mi servirà per crescere. A Pescara oggi invece che in Giappone? Sarei stato a Tokyo oggi per le Olimpiadi in tempi normali.

Sapevamo però da tempo che sarebbe stato tutto rinviato".

(ANSA).