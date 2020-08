Incendi all'Aquila: Cc mettono in salvo gruppo scout di Roma

(ANSA) - L'AQUILA, 01 AGO - I Carabinieri della Compagnia di L'Aquila, ieri sera, hanno recuperato e portato in salvo un gruppo di scout del C.N.G.E.I. - Roma 3 - Compagnia "Ponte Rotto" con quattro minorenni e nove maggiorenni, i quali stavano compiendo il tragitto "Terre Mutate" tra il comune di Campotosto (L'Aquila) e Collebrincioni, frazione del comune dell'Aquila, che si erano trovati la strada sbarrata dal vasto incendio che da due giorni sta interessando i boschi situati nella zona dei Monti della Laga. I giovani non avevano potuto fare altro che accamparsi in sicurezza ai margini della S.S. 80, al Km 26,300, nei pressi del bivio della S.P. 260 per Capitignano (L'Aquila), chiedendo aiuto per essere portati al sicuro. La Centrale Operativa, allertata dalla Sala Operativa della Regione Abruzzo, ha subito inviato sul posto due pattuglie del N.O.R. - Sezione Radiomobile per localizzare il gruppo: successivamente, altri militari si sono organizzati con più mezzi al fine di poter trasportare al sicuro i ragazzi con i loro zaini, nel rispetto della vigente normativa "anti-Covid", nella zona più a valle dove hanno trovato ad attenderli il responsabile Scout di L'Aquila. I ragazzi, felici per la positiva conclusione della loro avventura, hanno voluto ringraziare i militari dell'Arma.(ANSA).