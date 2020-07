Acqua: crisi idrica nel Pescarese, disagi anche a Pianella

(ANSA) - PESCARA, 31 LUG - Disagi anche a Pianella per la riduzione della fornitura idrica disposta dall'Azienda Comprensoriale Acquedottistica (Aca) in diverse zone. La razionalizzazione, prevista inizialmente fino al prossimo 3 agosto e, successivamente, prorogata fino al 10, solo nelle ore notturne, ha fatto registrare un calo della pressione in diverse contrade comunali, con la riscontrata difficoltà di successivo riempimento dei serbatoi ed il mancato ripristino della fornitura a diverse utenze.

Visto il perdurare delle condizioni climatiche calde e afose, con il conseguente abbassamento delle riserve sorgive, il sindaco Sandro Marinelli, attraverso apposita ordinanza, ha recepito le indicazioni del gestore ovvero la necessità di garantire un utilizzo parsimonioso dell'acqua, da utilizzarsi esclusivamente per finalità igieniche e potabili, evitando ogni azione volta allo spreco della stessa.

"Nonostante un avvio di stagione con poche giornate di caldo, ci troviamo ad affrontare una crisi idrica dettata da una stagione invernale piuttosto mite che non ha consentito la formazione di riserve adeguate - afferma Marinelli - Un situazione che già sta creando diversi disagi e che potrebbe peggiorare nei prossimi giorni. Per tale ragione abbiamo subito evidenziato al gestore le problematiche di alcune zone, rimaste totalmente a secco, chiedendo un intervento volto a garantire almeno una fornitura minima quotidiana a tutte le utenze".

"Analoga comunicazione - aggiunge - è prevenuta dal consorzio di bonifica, pertanto anche per quanto riguarda l'irrigazione dei campi agricoli si potrebbe arrivare ad una turnazione della fornitura. Contestualmente, vista la notevole riduzione delle riserve, ho disposto il divieto di spreco di acqua potabile per finalità che non siano esclusivamente di ordine igienico e alimentare, atteso che solo con un utilizzo parsimonioso potremo limitare i disagi che inevitabilmente andremo ad affrontare in questi giorni". (ANSA).