Turismo: Pnalm, adottata nuova disciplina fruizione sentieri

(ANSA) - PESCASSEROLI (L'AQUILA), 30 LUG - Dopo un lungo ed intenso lavoro è stata adottata la disciplina che regolamenta in maniera organica e funzionale la fruizione turistica del Parco, coniugando le prioritarie esigenze di tutela con quelle di sviluppo sostenibile, perché "crediamo fortemente nel ruolo e nel valore della fruizione dell'ambiente naturale da parte dei residenti nel Parco, in primis, e dei tantissimi turisti e visitatori, promuovendo, di fatto, un sano rapporto con la Natura a beneficio della salute". A renderlo noto è lo stesso ente Parco. "La nuova disciplina non significa, nel modo più assoluto, nuovi e più stringenti divieti - si legge in una nota - ma piuttosto una razionalizzazione, riorganizzazione e aggiornamento delle norme vigenti rendendole coerenti con gli utilizzi che oggi residenti, operatori turistici e visitatori fanno del territorio ricadente nel Parco. (ANSA).