Senato: D'Alfonso presidente commissione; FdI replica a M5S

(ANSA) - PESCARA, 30 LUG - "Il Movimento 5 stelle si manifesta stupito e dichiara di prendere le distanze dalla nomina del senatore Luciano D'Alfonso come presidente della Commissione Finanze in Senato. Ma lo stupore è tutto nostro. In primo luogo, sorprende la mancanza di linearità tra le scelte nazionali e le istanze territoriali, ma sconcerta ancor di più registrare la presa di posizione dei consiglieri Marcozzi, Pettinari e Smargiassi, da sempre impegnati a livello locale a dare lezioni di etica politica, trasparenza ed onestà, che non va letta affatto come una medaglia ai valori sempre sbandierati, ma piuttosto come una smentita alle loro propagande". A sostenerlo in una nota sono il vicepresidente del Consiglio regionale e il capogruppo di Fratelli d'Italia, Roberto Santangelo e Guerino Testa.

"Se è vero che D'Alfonso è sempre stato il loro nemico politico da combattere in Abruzzo - sostengono i due - sconvolge apprendere che proprio i rappresentanti nazionali del Movimento 5 stelle lo abbiano votato. All'aria, così, le battaglie per demolire le logiche della 'vecchia' politica! L'auspicio è che trovino una comunanza di obiettivi evitando di confondere il loro elettorato, oramai sempre più disorientato. Del resto, le cronache ci raccontano che i 5stelle sono alla deriva, flagellati da numerose correnti interne, e continuano a perdere peso e credibilità all'interno della maggioranza di governo. E in Abruzzo provano, invano, a lavarsi la coscienza 'politica'" (ANSA).