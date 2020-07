Coronavirus, premiati gli 'Angeli' di Silvi

(ANSA) - SILVI, 29 LUG - Una serata speciale sia per l'amministrazione comunale di Silvi sia per i partecipanti alla cerimonia di consegna dei premi per gli "Angeli di Silvi": in una gremita piazza dei Pini si è svolta la manifestazione che ha riconosciuto il prezioso lavoro svolto dalle forze di polizia, dai medici e dai tanti volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa durante i mesi di lockdown causato dalla pandemia da Covid-19. Tra i premiati l'immunologo Pio Conti dell'Università statunitense Tufts di Boston e il primario del Reparto di Medicina generale dell'ospedale Covid di Atri, Enrico Marini. La cerimonia, voluta dal sindaco di Silvi Andrea Scordella, ha voluto rimarcare l'importante contributo dato alla comunità da parte di tutti gli operatori che hanno svolto attività sul territorio, anche provinciale, per assistere, curare e proteggere la popolazione. Particolarmente toccante è stata la premiazione alle "sartine di Silvi", ragazze e donne che durante il lockdown hanno cucito a mano una enorme quantità di mascherine protettive. (ANSA).