Di Vincenzo nuovo Prefetto di Pescara,contento di essere qui

(ANSA) - PESCARA, 28 LUG - "Sono molto contento di essere qui. Vengo a Pescara con grande umiltà e disponibilità, anche per mettere a disposizione l'esperienza accumulata in altre realtà e soprattutto al ministero, negli uffici di diretta collaborazione dei ministri che si sono succeduti dal 2003".

Sono le parole del nuovo prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo. Originario di Chieti, 55 anni, Di Vincenzo è laureato in Giurisprudenza ed è abilitato all'esercizio della professione di avvocato. Ieri ha incontrato il presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri e il sindaco Carlo Masci, poi l'arcivescovo Tommaso Valentinetti. Nei prossimi giorni incontrerà il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

Tra gli obiettivi del prefetto "sostenere la ripartenza e la ripresa economica, dopo questo periodo difficile legato all'emergenza coronavirus. Stiamo già lavorando su iniziative finalizzate all'attivazione di sportelli per sostenere imprenditori, piccoli commercianti o semplici cittadini in difficoltà, per proteggerli anche dal fenomeno dell'usura".

