A Controguerra allontanamento piccioni con rapaci

(ANSA) - CONTROGUERRA (TERAMO), 27 LUG - Cominceranno il 30 luglio a Controguerra le operazioni di bird control per l'allontanamento dei piccioni a cura del falconiere Giovanni Granati: il sindaco del Comune Franco Carletta e i consiglieri Iozzi Ivano e Lelli Guido hanno fortemente voluto che questa tecnica ad impatto ambientale zero, totalmente naturale, che non prevede l'uccisione ma bensì l'allontanamento dei volatili infestanti, entrasse a far parte dei servizi di igiene e cura ambientale del centro storico, sulla linea di altri comuni dove già viene erogato il servizio (Giulianova e Campli). Grazie a questa tecnica che trova i suoi fondamenti nell'antica arte della falconeria, si possono disabituare i piccioni urbani alla permanenza nel luogo infestato. Il bird control viene effettuato con falconi ed altri rapaci non addestrati alla cattura e quindi solo all'inseguimento con conseguente allontanamento dei piccioni. Il guano dei piccioni, oltre a corrodere e sporcare monumenti, case e strade, è un ottimo veicolo di numerose patologie alcune delle quali molto gravi. (ANSA).