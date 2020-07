A Campli rinasce monte Foltrone, Ossini sale in vetta

(ANSA) - PESCARA, 27 LUG - A Campli rinasce simbolicamente Monte Foltrone, quota 1.718 metri, con l'inaugurazione della nuova segnaletica della rete sentieristica della montagna di Campli, realizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Campli e il CAI Val Vibrata Monti Gemelli. A scoprire i primi segnali installati è stato lo scrittore e conduttore del programma di Rai 1 Linea Bianca, Massimiliano Ossini - poi salito in vetta - insieme al sindaco Federico Agostinelli, al Presidente del Parco Nazionale Gran Sasso Laga, Tommaso Navarra, al reggente della sottosezione CAI Val Vibrata Monti Gemelli, Marco Nardi. La cerimonia si è tenuta nell'ambito dell'ultima giornata di Farnesiana 2020, il festival culturale organizzato da Memoria e Progetto Onlus in collaborazione con il Comune. La giornata è continuata con un'escursione in Valle degli Scoiattoli, uno dei luoghi più suggestivi della montagna di Camp. (ANSA).