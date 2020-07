Montagna: Provenzano, colmare i divari territoriali

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "A Roccaraso agli Stati Generali della Montagna promossi dal Ministro Boccia. Per costruire comunità dobbiamo perseguire l'obiettivo di colmare i divari territoriali, di cittadinanza e digitali. Lo faremo specialmente per le aree interne, rurali e montane". Lo scrive il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano su twitter. (ANSA).