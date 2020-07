Helbiz sbarca a Pescara, ecco 500 monopattini in sharing

(ANSA) - PESCARA, 25 LUG - Sbarca anche a Pescara lo sharing dei monopattini elettrici: Helbiz è da oggi operatore unico per la micro-mobilità elettrica, dopo essersi aggiudicata il bando esclusivo promosso dal Comune. Saranno 500 i mezzi messi a disposizione dei cittadini e dei turisti attraverso l'ormai collaudata formula del noleggio free floating su un percorso di dieci chilometri. Oggi la presentazione del nuovo servizio: presenti il sindaco, Carlo Masci, l'assessore alla Mobilità, Luigi Albore Mascia, l'amministratore unico di Helbiz Italia, Luca Santambrogio, e l'amministratore delegato di Telepass, Gabriele Benedetto. Per utilizzare il servizio si scarica l'applicazione mobile gratuita di Helbiz sul cellulare Android e iOS, si localizza il mezzo più vicino all'interno di una mappa georeferenziata, lo si sblocca mediante la scansione di un codice QR situato sul manubrio e lo si utilizza all'interno dell'area di copertura fino al raggiungimento della meta. Il costo è di un euro per lo sblocco iniziale + 0,15 cent al minuto per la corsa. (ANSA).