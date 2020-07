Trasporti, Sangritana bilancio ok e assume, futuro è Italia

(ANSA) - PAGLIETA, 24 LUG - Sangritana assume, ha un bilancio positivo, un futuro. E' la sintesi del presidente Pasquale Di Nardo all'inaugurazione dei due nuovi locomotori D744 destinati a collegare la linea non elettrificata di Melfi con la stazione di Foggia dopo la quale Sangritana metterà sulle linee nazionali veicoli prodotti in Basilicata. Nel 2019, ha spiegato Di Nardo, Sangritana ha movimentato 34000 Carri e 2352 coppie di treni: il bilancio 2020, nonostante il Covid, è positivo, nel 2021 si pensa di aumentarlo. E in tempi di cassa integrazione, ha ricordato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, Sangritana soprattutto assume, a testimonianza della crescita della partecipata regionale che ha il focus di prestigio nel movimentare merci su ferrovia. Saranno 44 i neo assunti tra macchinisti e tecnici, a breve i bandi. I locomotori, costati 4,5 milioni, sono il culmine di una ristrutturazione della società, ha spiegato l'azionista di maggioranza Gianfranco Giuliante, presidente di Tua, la società di trasporti regionali.

