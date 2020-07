Gioca in spiaggia, ferito da canna bambù, 24enne in ospedale

(ANSA) - FOSSACESIA, 24 LUG - Un giovane di 24 anni di Fossacesia (Chieti) è rimasto ferito mentre giocava a pallone in spiaggia con amici: una canna di bambù, utilizzata per delimitare la porta, gli si è conficcata fra torace e addome, nella zona costale del fianco sinistro. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio a Fossacesia Marina, a sud della spiaggia della Fuggitella. Il ragazzo stava giocando in mezzo metro d'acqua, si è tuffato per parare la palla ed è caduto finendo sopra alla canna. Soccorso dal 118, sempre cosciente, il 24enne è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Chieti dove è stato sottoposto a intervento chirurgico per l'asportazione della canna. (ANSA).