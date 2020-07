A25, svincolo Cocullo a senso unico alternato

(ANSA) - L'AQUILA, 24 LUG - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per il completamento dei lavori di manutenzione della Linea 60 kV "Carrito TE - C.le Sagittario", eseguiti da parte di Terna Rete Italia, dalle ore 8 alle ore 18 circa dei giorni 27, 28, 29, 30 e 31 luglio prossimi si renderà necessario disporre un regime di senso unico alternato presso lo Svincolo di Cocullo, sia per il traffico in uscita dall'autostrada A25 sia per quello proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto in autostrada in tutte le direzioni. (ANSA).