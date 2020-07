Ortaggi e uova contro operatori ecologici

(ANSA) - PESCARA, 23 LUG - Pomodori, uova e ortaggi gettati su tre operatori ecologici in servizio, durante le operazioni di trasbordo dei rifiuti. E' quanto accaduto martedì, attorno alle 7 del mattino, a Manoppello scalo, in via XX settembre. A riferirlo è stato il responsabile di Ecoalba, la ditta che gestisce il servizio di raccolta differenziata sul territorio comunale, che ha incontrato in Municipio l'assessore delegato Antonio Costantini. A documentare quanto accaduto foto e testimonianze dei tre operatori (uno alla guida del Porter e due sul camion) che hanno raccontato di essere stati bersaglio di un lancio ortaggi e uova piovuti, improvvisamente e nel silenzio, da finestre e balconi. Uno di loro è stato colpito da un pomodoro, mentre alcune uova sono finite nell'abitacolo del mezzo. Il sindaco, Giorgio De Luca, parla di "un episodio inaccettabile che condanniamo fermamente" e si definisce certo "che la giustizia farà il suo corso contro questa azione ingiustificata. Sull'accaduto stanno svolgendo accertamenti gli agenti di polizia locale. (ANSA).