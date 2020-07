Coltiva cannabis per curarsi, pianista assolto

(ANSA) - CHIETI, 23 LUG - Il giudice monocratico del Tribunale di Chieti, Chiara Di Gerio, ha assolto oggi il pianista teatino Fabrizio Pellegrini, accusato di aver coltivato cinque piantine e detenuto cannabis. Pellegrini è stato assolto perchè il fatto non sussiste per la condotta di coltivazione e perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, per quella di detenzione. Pellegrini, affetto da fibromialgia, è costretto a coltivare cannabis in casa e quindi a detenere tale sostanza a causa del fatto che, da oltre un decennio, la somministrazione di cannabis per uso terapeutico gli è stata sistematicamente negata, anche dopo l'entrata in vigore della legge regionale che ne consentiva la somministrazione ai malati, a titolo gratuito, e senza escludere la fibromialgia. I fatti che hanno portato al processo risalgono all'8 giugno 2016, quando la polizia di Chieti sequestrò all'interno dell'abitazione di Pellegrini cinque piantine e una scorta di complessivi 430 grammi di marijuana, detenuti per un uso personale di tipo terapeutico. (ANSA).