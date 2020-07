Al via 'Sangritana Cargo Open Day'

(ANSA) - PESCARA, 23 LUG - Saranno presentati alla stampa domani nella piastra logistica della Val di Sangro i due nuovi locomotori Sangritana che entreranno in servizio sulla direttrice Melfi Foggia e che saranno destinati all'Automotive.

Si tratta di due locomotori a gasolio che lavoreranno sulle tratte non elettrificate che congiungono Basilicata-Puglia fino a portare i prodotti di Melfi sulla linea Adriatica. Il workshop 'Sangritana Cargo Open Day' organizzato a Fossacesia dalla Sangritana è servito anche per fare il punto di quanto si sta facendo per le ferrovie abruzzesi. L'amministratore delegato di Rfi, Maurizio Gentile di Rfi ha chiarito che oltre alla velocizzazione della Roma-Pescara, l'idea di massima è pronta e deve essere ancora presentata ai quattro enti al centro del progetto, cioè le Regioni Lazio e Abruzzo, il Ministero dei Trasporti e Rfi. Gentile ha confermato che l'obiettivo finale è la realizzazione di un treno diretto Roma-Pescara entro le due ore, ma che tutto il comparto abruzzese sarà coinvolto da ulteriori modifiche e migliorie. (ANSA).