Trigano Van, a settembre 45 nuove assunzioni

(ANSA) - LANCIANO, 22 LUG - Nuove assunzioni preannunciate alla Trigano Van di Paglieta(Chieti), azienda leader in Europa nel settore della produzione di camper e van, che assembla i furgoni Ducato della confinante Sevel e conta circa 200 dipendenti. Dopo accordi sindacali con la Fiom, unica organizzazione presente in azienda, è prevista una crescita occupazionale già a settembre, con 45 nuovi lavoratori, oltre alla trasformazione di 28 contratti di lavoro da precari a tempo indeterminato entro tre anni, con i primi ingressi già nel 2020.

Nonostante le difficoltà legate al Covid 19, la Trigano Van sta confermando i piani di investimento e crescita annunciati ad inizio anno, come l'ampliamento di un secondo capannone, nuovo personale e corsi di formazione per futuri ingressi che avverranno gradualmente entro settembre per rendere operativo il sito Paglieta2. (ANSA).