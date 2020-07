Moto: premiata campionessa regionale mini enduro Setta

(ANSA) - PESCARA, 22 LUG - "Primo posto, classe lady, per Alessia Setta e secondo posto, classe senior, di mini Enduro 85 nella gara regionale che si e' tenuta domenica scorsa a Vicoli.

E' stato per me un gran piacere premiare ancora una volta la giovanissima atleta abruzzese, che corre con il Motoclub Lo Sherpa e che porta i colori della Regione Abruzzo. Già nel 2013 - io presidente della Provincia di Pescara e lei una bimba - quando, grazie all'allora assessore allo Sport, Aurelio Cilli, mi avvicinai a questa avvincente disciplina sportiva, Alessia manifestò tutta la sua passione. Oggi è un evidente talento che l'ha portata sul podio nei campionati regionali. Talento in cui tutti abbiamo creduto sin da subito e su cui ha investito la Faieta Motors che le consegnò già lo scorso anno una Yamaha YX85. La campionessa abruzzese, di soli 14 anni, è degna di essere annoverata tra le numerose soddisfazioni che lo sport abruzzese riesce a regalarci". La nota del capogruppo di Fratelli d'Italia, Guerino Testa. (ANSA).