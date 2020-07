'Meraviglie a portata di mano' nella Piana di Navelli

(ANSA) - NAVELLI (L'AQUILA), 22 LUG - Dopo il successo del 2019, circa diecimila spettatori in 14 eventi, torna "Meraviglie a portata di mano", cartellone che dal 25 luglio al 22 agosto porterà nella Piana di Navelli concerti e spettacoli, escursioni, degustazioni, visite guidate. Nei borghi di Navelli, Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d'Ansidonia e Carapelle Calvisio, tornano sotto i riflettori piazze e cortili, chiese e siti archeologici, parchi e chiostri. Il progetto è finanziato con fondi Restart, Navelli è Comune capofila; la proposta artistica è realizzata in collaborazione con Società aquilana dei concerti "Bonaventura Barattelli", Consorzio per la tutela dello Zafferano dell'Aquila Dop, Pro loco Navelli, società cooperativa Il Bosso, Paesaggi Sonori e Parco Avventura Il Regno dei Mazzamurelli. Il calendario sarà presentato all'Aquila domani, nella sede municipale di Palazzo Fibbioni, dal sindaco di Navelli Paolo Federico, dal direttore artistico della Barattelli Fabrizio Pezzopane e dal responsabile ufficio stampa società dei concerti Sebastiano Santucci. (ANSA).