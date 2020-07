Lavori in A14, chiusura notturna tratto Atri Pineto-Pescara nord

(ANSA) - PESCARA, 22 LUG - Per consentire il posizionamento delle barriere spartitraffico in corrispondenza del viadotto Cerrano e avviare la stessa attività sul Santa Maria, entrambi oggetto dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria di Avellino, quindi per riconfigurare a due corsie il transito, il tratto dell'A14 fra i caselli Atri-Pineto e Pescara Nord sarà chiuso in entrambe le direzioni in orario notturno. I lavori sono iniziati la notte scorsa, le chiusure sono ancora dalle 22 di oggi mercoledì 22, alle 6 di domani 23 e dalle ore 22 di domani, giovedì 23, alle ore 6 di venerdì 24 luglio. Lo fa sapere Autostrade per l'Italia. Non si potrà accedere alle aree di servizio Torre Cerrano est e Torre Cerrano ovest comprese nel tratto chiuso. In alternativa, Autostrade consiglia: verso nord, dopo uscita obbligatoria a Pescara nord, proseguire su SS16, in direzione di Ancona, con rientro in A14 ad Atri Pineto; verso sud, dopo uscita obbligatoria ad Atri Pineto, potrà proseguire sulla SS16 adriatica, in direzione di Pescara, con rientro in A14, a Pescara nord. (ANSA).