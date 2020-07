Covid-19, a Pescara fondo 670 mila euro per lavori in scuole

(ANSA) - PESCARA, 22 LUG - Il Comune di Pescara disporrà di un fondo ministeriale pari a 670mila euro per effettuare lavori di adeguamento anti-Covid-19 in tutti gli Istituti scolastici della città, sulla base delle indicazioni sanitarie e delle esigenze manifestate dalle singole dirigenze". Lo annuncia il presidente della Commissione Edilizia scolastica e pubblica istruzione, Fabrizio Rapposelli al termine della seduta odierna che ha visto la presenza del dirigente ai Lavori pubblici, l'architetto Giuliano Rossi.

"Gli interventi - sottolinea Rapposelli - prevedono la realizzazione di pareti in cartongesso per la riorganizzazione di aule e palestre, e la realizzazione di nuovi piazzali per l'ingresso e l'uscita degli studenti. L'amministrazione comunale ha già ingranato la marcia e, come da rassicurazioni degli uffici tecnici, le nostre scuole saranno pronte per il prossimo 14 settembre, data fissata dal Ministero dell'Istruzione per il ritorno a scuola in presenza". (ANSA).