Ad agosto 'Cinema sotto le stelle' all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 22 LUG - Torna "Cinema sotto le stelle" all'Aquila in Piazza Duomo. Il tema di quest'anno è il cinema per famiglie. La rassegna, composta di dieci film, comincerà il 5 agosto con "Tolo Tolo" di Checco Zalone e terminerà il 14 agosto con 'Toy Story 4' di John Lasseter. Nel cartellone anche "Pinocchio" di Matteo Garrone e "Avengers Endgame" di Anthony e Joe Russo.

"La rassegna è intitolata ad Aquino Reato, un pioniere del cinema in piazza come mezzo di aggregazione sociale - dice il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi - una figura simbolica che ricorda la passione per il cinema e il duro lavoro per far sognare il pubblico a occhi aperti".

"Nel ricordo del lavoro di mio padre sostengo questa rassegna - ha detto Marco Reato - Da piccolo partivo con papà per il cinema nei paesi, dove portavamo il futuro e la meraviglia.

Sulla scia del ricordo dell'infanzia ho chiesto che la rassegna fosse dedicata alle famiglie". (ANSA).