Turismo, al via "Aquile d'Abruzzo" su Tv6

(ANSA) - SILVI (TERAMO), 21 LUG - Al via dal 21 luglio su TV SEI, alle 21, la prima delle otto puntate di "Aquile d'Abruzzo", trasmissione per promuovere il turismo di prossimità e svelare alcune peculiarità della Regione Verde D'Europa: riprese mozzafiato, per un Abruzzo turistico esperienziale, tutto da vivere e scoprire in un programma di Giovanni Granati, con la supervisione editoriale di Mauro Di Pietro. Il montaggio è stato realizzato da Glauco Citati, mentre Alfredo Primante e Maurizio D'Aguì ne hanno curato l'editing grafico e le fasi di post produzione. Un progetto sostenuto dall'assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, che ne ha immediatamente percepito il valore, in termini di promozione del turismo di prossimità. "Aquile d'Abruzzo" va in onda, sul canale 14 e sul 514 in HD, il martedì, in prima serata, alle ore 21:00, il venerdì alle 15:00 e la domenica alle 23:00. Al progetto editoriale hanno collaborato, il falconiere, Maurizio Blasioli, mentre alcune riprese sono state effettuate da Stefano D'Anteo e Fabrizio Valentino Ferrante. (ANSA).