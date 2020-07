Pescara Calcio, Sansovini entra nello staff tecnico

(ANSA) - PESCARA, 21 LUG - Marco Sansovini, ex attaccante del Pescara di Zeman (16 reti nella stagione del ritorno in serie dei biancazzurri) e con alle spalle un'importante carriera soprattutto nel torneo di B, dopo aver chiuso con il calcio giocato (nell'ultima stagione ha giocato in D con il Notaresco), entrerà nello staff tecnico del Pescara al termine del torneo in corso. La conferma è arrivata direttamente dalla società biancazzurra e dal presidente Daniele Sebastiani. Nello staff tecnico del sodalizio abruzzese resterà quasi certamente anche l'argentino Hugo Campagnaro che al termine del torneo chiuderà una carriera contrassegnata da un titolo di vice Campione del Mondo ottenuto nel 2014. In Italia ha militato in Piacenza, Napoli, Inter e Sampdoria, oltre che Pescara. (ANSA).