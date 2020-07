Percepiva reddito cittadinanza, denunciato pensionato 84enne

(ANSA) - LANCIANO, 20 LUG - Un pensionato di Lanciano, di 84 anni, è stato denunciato dalla Finanza per aver percepito l'assegno del reddito di cittadinanza perché nullatenente, invece convive stabilmente con moglie e figlio che hanno una società immobiliare con disponibilità di 40 unità abitative, oltre 15 affittate, che rendevano 120 mila euro di reddito.

L'anziano, che ha anche la pensione sociale, è stato denunciato alla procura di Lanciano per la falsità delle attestazioni rilasciate, dopo aver omesso di indicare gli ingenti ricavi generati dalle numerose locazioni. L'uomo rischia una condanna fino a sei anni di reclusione. La sua posizione è stata segnalata all'Inps per la revoca del beneficio con conseguente disattivazione della relativa carta di pagamento elettronica e per il recupero delle somme indebitamente percepite da parte dell'ente erogatore. L' attività investigativa è stata effettuata in sinergia con gli uffici del Comune di Lanciano dove sono stati acquisiti i dati sull proprietà immobiliari e la richiesta per il reddito di cittadinanza. (ANSA).