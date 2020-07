Malore lungo la via Normale, elicottero sul Gran Sasso all'alba

(ANSA) - L'AQUILA, 19 LUG - Il programma era di vedere l'alba sul Gran Sasso da Corno Grande, la vetta per eccellenza dell'Appennino, ma una ragazza di 27 anni ha dovuto interrompere l'escursione alla Conca degli Invalidi, 300 metri prima di raggiungere la cima, a causa di un malore, forse legato all'eccessiva affaticamento. La gita notturna era iniziata intorno all'una di notte con l'obiettivo di percorrere la via Normale che conduce alla vetta occidentale di Corno Grande. I compagni di escursione hanno quindi dovuto allertare il 118.

Dalla base dell'Aquila, alle prime luci dell'alba, si è alzato in volo l'elicottero che, supportato da una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), ha operato sul luogo sbarcando prima il tecnico di elisoccorso del Cnsas e poi il sanitario. Collocata sulla barella, la ragazza è stata imbarcata sul velivolo e trasportata all'ospedale 'San Salvatore' dell'Aquila dove è ricoverata per accertamenti. (ANSA).