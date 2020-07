Al via il 'Go Abruzzo festival' a Guardiagrele

(ANSA) - GUARDIAGRELE, 18 LUG - Con un capolavoro del barocco francese, "Les Indes galantes" di Jean-Philippe Rameau, oggi alle 20.30 debutta il GO Abruzzo Festival di Guardiagrele (Chieti). L'opera, in scena a piazza S.Francesco con la regia di Leandro Amato, unisce in un prologo e 4 atti, vicende e personaggi diversi, con ambientazioni esotiche e il filo conduttore dell'esaltazione dell'amore in tutte le sue forme.

"Un'opera con uno stile diverso rispetto all'opera italiana - dice Susanna Rigacci, soprano celebre per la sua collaborazione con Ennio Morricone - Oltre ad avere una musica strepitosa, è un'opera completa e composita, canto, coro e balletto. È una sfida proporla all'aperto". "Grazie alla collaborazione con il GO Dancers Ensemble, coordinato da Maria Cristina Esposito, offriremo uno spettacolo ricco di suggestioni e temi sempre attuali, il richiamo delle terre lontane, le "Indie", l'esaltazione dell'amore e il contrasto tra amore e guerra, Un messaggio forte, il rispetto reciproco tra culture" conclude il direttore d'orchestra, M.Maurizio Colasanti. (ANSA).