Scuola: operativo cantiere nuovo istituto a Guardiagrele

(ANSA) - PESCARA, 17 LUG - È in piena attività il cantiere per la nuova scuola dell'infanzia di Guardiagrele. Ospiterà i bambini che fino allo scorso anno hanno frequentato il plesso di fronte al convento dei Cappuccini che verrà demolito proprio perché sostituito dalla nuova scuola primaria. Lo fa sapere, in una nota, il Comune. Il totale dell'importo stanziato è di circa 600mila euro."E così che abbiamo, passo dopo passo, avviato un percorso che guarda ai più piccoli e alle nuove generazioni - spiega Gianluca Primavera, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici - I fondi, che hanno consentito di mettere in sicurezza questa Scuola, sono stati reperiti dall'amministrazione comunale non con poca difficoltà. Ci sono voluti ben due decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il coinvolgimento della Protezione Civile Nazionale. A tali fondi, inoltre, sono state aggiunte risorse comunali per la copertura totale dell'intervento". (ANSA).