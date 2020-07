Parchi: sit in contro riperimetrazione Sirente-Velino

(ANSA) - PESCARA, 17 LUG - Sit in di protesta contro il progetto di riperimetrazione del Parco regionale Sirente-Velino.

A promuoverlo è il comitato spontaneo "Salviamo il Parco regionale Sirente Velino', costituitosi a seguito dell'approvazione in Giunta - su impulso del vicepresidente Emanuele Imprudente - del progetto di legge di riperimetrazione dell'unico parco regionale abruzzese. L'appuntamento è per venerdì 24 luglio, dalle 17:30 alle 19:30, davanti la sede del Parco regionale, a Rocca di Mezzo (L'Aquila). Il comitato spontaneo, cui aderiscono abitanti del territorio del Parco e della Valle Subequana in particolare, che subirebbe un taglio di 8mila ettari di area protetta, nel "ringraziare le decine di migliaia di persone che sostengono questa mobilitazione" - la petizione online ha ampiamente superato le 60 mila firme - e "tutte le associazioni ecologiste, gli attivisti, i partiti e i movimenti politici", chiede "un ulteriore sforzo per impedire l'ennesima aggressione all'area protetta che, in passato, ha già subito altri tagli". (ANSA).