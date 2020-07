Dl semplificazione: D'Alberto, accolte nostre richieste

(ANSA) - TERAMO, 17 LUG - Il decreto Semplificazione accoglie le richieste dell'Anci e il presidente regionale dell'associazione comuni italiani Gianguido D'Alberto esprime la propria soddisfazione per il risultato, ottenuto grazie alla "determinazione dei sindaci dei Comuni del sisma 2016, che da anni chiedevano strumenti efficaci e concreti".

D'Alberto, insieme a Maurizio Mangialardi, presidente di Anci Marche e coordinatore delle Anci regionali e ai sindaci della cabina di coordinamento nazionale sisma Nicola Alemanno, primo cittadino di Norcia , Antonio Fontanella, sindaco di Amatrice e Aleandro Petrucci, sindaco di Arquata del Tronto, evidenzia in particolare come il coordinamento delle Anci terremotate abbia lavorato alla redazione di un documento di sintesi approvato in assemblea, che il Presidente Decaro aveva portato in audizione al Governo.

"Di rilievo il sostegno alle nostre proposte dell'ufficio del commissario Legnini - commenta D'Alberto - che ha condiviso le richieste dei sindaci. Il testo ha infatti accolto le istanze precedentemente accantonate dalla commissione Bilancio della Camera, decisione che aveva provocato la forte reazione dei territori e della stessa Anci che aveva chiesto anche un incontro al Premier Conte".

Per quanto concerne la governance il decreto, come evidenzia il Presidente Anci Abruzzo, accoglie le principali istanze da sempre sostenute da Anci, a partire dall'assegnazione al commissario di alcune prerogative per la semplificazione e l'individuazione di interventi ed opere pubbliche urgenti e di particolare criticità.

Tra le novità la ridefinizione delle soglie previste dal codice degli appalti per le procedure negoziate e una nuova definizione di "ristrutturazione edilizia" in tema di edilizia privata.

"Restano ancora da definire - conclude D'Alberto - nell'ambito del prossimo decreto sullo scostamento di bilancio, tutte le misure che comportano invece un impegno economico; misure che dovranno trovare adeguata copertura in funzione delle esigenze relative alla dotazione di personale, della proroga dello stato di emergenza e del sostegno economico a famiglie e imprese".

