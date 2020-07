CSI Teramo riduce costi iscrizioni per società sportive

(ANSA) - TERAMO, 17 LUG - Costi di iscrizione dimezzati e formule accessibili a tutti. Questo l'impegno messo in campo dal CSI (Centro Sportivo Italiano) di Teramo per supportare le società sportive per quello che sarà il "dopo" della difficile emergenza sanitaria. "Nel lanciare la nuova stagione vorremmo dare a tutti il segnale di vicinanza oltre il massimo delle nostre possibilità - ha spiegato in una nota alle Società il Presidente Angelo De Marcellis - perché il CSI non ha ragione di esistere senza la presenza attiva delle sue Associazioni." E così è stato deciso di applicare ai costi di partecipazione importanti decurtazioni. La quota di iscrizione subisce il dimezzamento premiando le associazioni che si iscriveranno entro il 18 agosto. Ma anche per quelle che coglieranno il termine ultimo del ‪13 settembre‬ i contributi di partecipazione saranno comunque molto contenuti. Nella quota di iscrizione il CSI include anche quella di affiliazione ed un numero di tesserati pari a quelli che è possibile iscrivere nelle varie discipline di squadra. (ANSA).