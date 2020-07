Caritas Teramo-Atri, don Enzo Manes nuovo direttore

(ANSA) - TERAMO, 17 LUG - Don Enzo Manes è stato nominato nuovo direttore della Caritas di Teramo-Atri dal vescovo Lorenzo Leuzzi. L'attuale parroco di San Flaviano, a Giulianova, è il terzo direttore nella storia della Caritas diocesana dopo il fondatore don Ivo D'Ottavio e dopo don Igor Di Diomede, venuto a mancare lo scorso 28 aprile.

Quarantasei anni, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) don Enzo Manes è laureato in Lingua e letteratura giapponese a "La Sapienza" di Roma. Dopo la laurea ha lavorato in una libreria internazionale e dopo aver lasciato il lavoro ha abbracciato la vita monastica in una comunità religiosa francese. Nel 2010 è diventato seminarista della diocesi, portando avanti gli studi teologici presso l'università Gregoriana di Roma dove a settembre 2018 ha conseguito la laurea in Teologia Patristica.

Dopo l'ordinazione diaconale ha fatto un'esperienza missionaria in Brasile, nella diocesi di Floresta. Nel 2014 è stato ordinato presbitero e nominato parroco di Torricella Sicura. Dal 2017 è parroco di San Flaviano a Giulianova. (ANSA).