Cantieri dell'Immaginario, spettacolo su Sanremo

(ANSA) - L'AQUILA, 17 LUG - I grandi successi del Festival di Sanremo, tra musica e teatro saranno portati questa sera in scena, alle ore 21.30 a piazza Duomo, all'Aquila con "Sanremo: 70 anni di emozioni", lo spettacolo del Teatro dei 99 in collaborazione con il Teatro Stabile d'Abruzzo, nell'ambito del cartellone I Cantieri dell'Immaginario. Lo spettacolo, ideato da Loredana Errico (direttrice del Teatro dei 99) con la direzione musicale di Emanuele Castellano e le coreografie di Errico e Katjana Pacella, vedrà sul palco professionisti della musica abruzzese, tra i quali, Simone Cocciglia (cantautore, vincitore Premio Mia Martini 2017), Sandro Argentieri (cantante, attore e docente di Musical), Sara Zolline (cantante), Emanuele Castellano (pianista), Nicola Paparusso (chitarrista), Davide Russo (batterista), Antonietta Scolletta (violinista). Nell'anno in cui il Festival di Sanremo spegne 70 candeline, il Teatro dei 99 dedica alla kermesse canora italiana per eccellenza, un omaggio del tutto originale con musica, danza e recitazione.

