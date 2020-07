Ance: Abruzzo vince concorso nazionale 'Idee Macroscuola'

(ANSA) - PESCARA, 17 LUG - L'Abruzzo vince il primo premio nazionale nell'ambito della quarta edizione del Concorso di Idee "Macroscuola" promosso dall'Ance Giovani nazionale, che prevedeva la progettazione di un nuovo edificio scolastico, pensato ed attuato dagli studenti delle classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado. Ad aggiudicarsi il riconoscimento è stato il progetto presentato dalle classi 2 A e 3 A del plesso di Villa Santa Maria (Chieti) dell'Istituto Comprensivo "Croce" di Quadri (Chieti). "Abbiamo optato per una forma molto particolare, cioè a stella - si legge in un estratto della presentazione del progetto - perché volevamo una scuola girevole in modo da garantire luce alle aule di lavoro nel corso dell'intera giornata e la stella esprime perfettamente il concetto di luce, oltre ad essere una figura simmetrica. Una punta della stella, quella esposta a nord, quindi al lato più freddo è occupata dalla rampa che permette il collegamento ai vari livelli e dal blocco bagni, sempre sovrapposti per facilitare gli scarichi". (ANSA).